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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 29日 星期四 17:55 BJT

阿森纳2-1胜赛

周三在欧冠联赛F组一场交战中，饱受伤员之苦的阿森纳凭借两粒早早的进球，2-1战胜希腊豪门奥林匹亚科斯。开赛20分钟内，张伯伦和桑托斯各进一球，阿森纳获2-0领先优势。不过随後奥林匹亚科斯缩小差距，福斯特一记标准头球，将比分追至2-1，但馀下时间双方再无建树，比分定格为2-1。路透

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