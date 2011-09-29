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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 29日 星期四 17:54 BJT

梅西梅开二度 巴萨5-0胜

周三欧冠联赛H组迎来一场重头戏，西甲劲旅巴塞罗那客场迎战鲍里索夫队，小跳蚤梅西再次璀璨全场，个人独中两元，帮助巴萨5-0大胜。赛中先是鲍里索夫球员沃洛科送乌龙，随後佩德罗、梅西与比利亚纷纷进球，巴萨5-0轻松迎来新赛季欧冠首胜。路透

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