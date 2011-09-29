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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 29日 星期四 17:53 BJT

汤森路透任命新COO

新闻与资讯企业汤森路透任命Jim Smith为首席营运官(COO),将其置于可以接任执行长葛洛瑟(Tom Glocer)的有利地位.汤森路透亦宣布合并市场与专业服务两大部门.专业服务部门之前即由Smith主管.这是该公司两个月来第二次较大的结构调整. 图为Jim Smith.

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