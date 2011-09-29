中国已发展到进出口并重新阶段--商务部副部长

路透北京9月29日电---近来美国就人民币汇率问题进一步施压,而中国则更强调实现贸易平衡的重要性.中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表钟山就表示,当前中国已发展到进口与出口并重的新阶段.

刊登在商务部网站上的新闻稿称,钟山表示,要深刻认识加强进口对中国经济平稳较快发展的重要意义.政府、商协会等中介组织和企业应形成合力,共同推动扩大进口.

"必须充分认识到加强进口工作的紧迫性和必要性,要像重视出口一样重视进口."钟山说.

他表示,加强进口是转变经济发展方式,调整经济结构的需要,是缓解资源约束的需要,是推动外贸协调发展的需要.

政府要完善有关进口政策,营造有利于进口的贸易环境,加大贸易促进力度.中介组织要加强自身建设,提高为企业服务的质量和水平.企业要适应市场变化情况,加快转型升级,重视进口人才培养,不断提高国际竞争力.

中国商务部副部长王超此前重申,中国不追求大规模的贸易顺差,将坚定不移的扩大对外开发,努力进一步扩大进口.

兴业银行首席经济学家鲁政委预计,从工作日和基数来看,9月进、出口同比大幅下行的可能性较大.9月贸易顺差为145-205亿美元,中值175亿美元,与8月大致持平.

继中国7月贸易顺差意外扩至314.8亿美元的30个月高点後,8月贸易顺差大幅回落至177.6亿美元,显示中国"扩进口,稳出口,降顺差"的外贸政策持续发酵.(完)

(欲知更多详情,请浏览商务部网站here)

--发稿 谢衡; 审校 黄凯

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