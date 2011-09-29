日本福岛发生规模5.6地震

英国官员称若议会否决磋商达成的脱欧协议 政府不会重新谈判

路透伦敦2月7日 - 英国政府周二表示，若议会否决磋商达成的脱欧协议条款，政府将不会寻求进一步与欧盟谈判。官员挫败了赋予议员对最后退欧协议有更多发言权的努力。