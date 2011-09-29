日本福岛发生规模5.6地震

美国众议院议长称今年将完成取代奥巴马医改法案的立法程序
路透华盛顿2月7日 - 美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)周二表示，取代前总统奥巴马医改法案的立法程序将在今年完成。此番言论旨在消除外界对共和党正在放弃有关尽快撤销奥巴马医保(Obamacare)这一竞选承诺的看法。
路透东京9月29日电---日本气象厅公布,日本东北部的福岛县周四1005GMT左右发生地震,初步规模为5.6.
东京电力(9501.T)一位发言人称,没有福岛第一核电厂出现异常的报告.
日本气象厅称,地震震中位于福岛县海岸以外,福岛县位于东京东北部约240公里(150英里).(完)
--编译 肖群英;审校 蔡美珍/田建华
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路透华盛顿2月7日 - 美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)周二表示，取代前总统奥巴马医改法案的立法程序将在今年完成。此番言论旨在消除外界对共和党正在放弃有关尽快撤销奥巴马医保(Obamacare)这一竞选承诺的看法。
路透伦敦2月7日 - 英国政府周二表示，若议会否决磋商达成的脱欧协议条款，政府将不会寻求进一步与欧盟谈判。官员挫败了赋予议员对最后退欧协议有更多发言权的努力。
USGS称，震中位于巴基斯坦近海，杜尔伯德以南约90公里(55英里)，震源深度为海床以下10公里(6.2英里)，最初估计震级为6.6级。(完)