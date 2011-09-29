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时事要闻 | 2011年 9月 29日 星期四 19:00 BJT

日本福岛发生规模5.6地震

路透东京9月29日电---日本气象厅公布,日本东北部的福岛县周四1005GMT左右发生地震,初步规模为5.6.

东京电力(9501.T)一位发言人称,没有福岛第一核电厂出现异常的报告.

日本气象厅称,地震震中位于福岛县海岸以外,福岛县位于东京东北部约240公里(150英里).(完)

--编译 肖群英;审校 蔡美珍/田建华

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