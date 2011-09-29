中国成功发射“天宫一号”

英国官员称若议会否决磋商达成的脱欧协议 政府不会重新谈判
路透伦敦2月7日 - 英国政府周二表示，若议会否决磋商达成的脱欧协议条款，政府将不会寻求进一步与欧盟谈判。官员挫败了赋予议员对最后退欧协议有更多发言权的努力。
路透北京9月29日电---中国周四成功发射目标飞行器“天宫一号”，为建立首个空间站奠定基础，也拉近了中国与美国及俄罗斯在航天领域的距离。
北京时间周四晚9时16分，“天宫一号”目标飞行器在地处戈壁的酒泉卫星发射中心升空。
国务院总理温家宝在现场观看了这次发射过程。
这也是中国在航天领域实力日增的最新表现，而美国载人航天活动则因预算约束和侧重点转变而受阻。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透伦敦2月7日 - 英国政府周二表示，若议会否决磋商达成的脱欧协议条款，政府将不会寻求进一步与欧盟谈判。官员挫败了赋予议员对最后退欧协议有更多发言权的努力。
USGS称，震中位于巴基斯坦近海，杜尔伯德以南约90公里(55英里)，震源深度为海床以下10公里(6.2英里)，最初估计震级为6.6级。(完)
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。