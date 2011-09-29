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时事要闻 | 2011年 9月 30日 星期五 07:17 BJT

中国成功发射“天宫一号”

路透北京9月29日电---中国周四成功发射目标飞行器“天宫一号”，为建立首个空间站奠定基础，也拉近了中国与美国及俄罗斯在航天领域的距离。

北京时间周四晚9时16分，“天宫一号”目标飞行器在地处戈壁的酒泉卫星发射中心升空。

国务院总理温家宝在现场观看了这次发射过程。

这也是中国在航天领域实力日增的最新表现，而美国载人航天活动则因预算约束和侧重点转变而受阻。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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