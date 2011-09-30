焦点：美国就业与GDP数据优于预期

* 上周初请失业金人数减少3.7万人

* 第二季GDP增幅上修至1.3%

* 消费者支出和出口强于初值

* 第三季GDP增幅可能高于2%

路透华盛顿9月29日电---周四公布的数据显示,美国上周初请失业金人数降至五个月低位,第二季经济成长略强于初值,提高了美国经济避免重陷衰退的机率.

劳工部公布,9月24日当周初请失业金人数减少3.7万人,降至39.1万人,远低于分析师预期的42万人.但劳工部警告称,其对数据进行季节性调整的方式有可能夸大了就业市场的强劲程度.浏览详细数据请点击.

商务部公布,第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正为1.3%,高于1.0%的初值.消费者支出与出口增幅均高于初值.浏览详细数据请点击.

"综合来看,这些数据显示复苏非常疲弱.经济仍然在成长,好于我们几个月以前的预期,"Nationwide的首席分析师Paul Ballew表示.

上述数据引发的谨慎乐观情绪则被一份显示楼市上月仍处在困境的报告打压.

华尔街的投资者欢迎初请失业金和GDP数据,并增强对欧洲应对债务危机的信心.美国股市收高,其中标准普尔500指数收涨0.81%.

30年期美国公债价格上扬,美元指数略微上升.

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**美联储准备再次采取行动**

华盛顿就预算问题讨价还价以及欧洲债务危机深化侵蚀信心,令美国经济频临新的衰退.

美国企业圆桌会(Business Roundtable)周四公布的调查显示,美国企业执行长第三季对于经济前景的看法变差,其中预计将裁员的执行长人数较上季大约增加一倍.

面对疲弱的经济复苏,美国联邦储备委员会(美联储)上周宣布出台新举措,通过提高资产负债表中长期债券的比重,来压低长期利率.

美联储主席贝南克周三表示,若通胀或通胀预期大幅降低,美联储可能需要进一步宽松货币政策.

初请失业金人数自8月初以来首次降至40万人以下.但劳工部表示,近年来就业市场疲弱,因此其用于对数据进行季节性调整的模型可能夸大了上周的降幅.

初请失业金人数的下降亦是因为飓风爱琳(Irene)的影响消退,此前该因素曾导致9月10日当周的初请失业金人数飙升.

不过,9月17日当周续领失业金人数还是从前一周的375万降到了373万.

9月17日当周恰逢劳工部对家庭进行就业情况调查,调查得到的数据会被用在全国失业率的计算中.

**衰退忧虑缓解**

8月份时,失业率仍高居9.1%,而且另一份对雇主的调查显示招聘活动停滞,导致衰退忧虑升温.

这些忧虑开始消退.工厂产出继续扩张,企业亦维持对资本财的支出.

"有迹象显示,第三季经济表现要比之前预想的好.我们现在预计第三季实质GDP成长略高于2%,"IHS Global Insight首席美国分析师Nigel Gault表示.

但房地产业仍是薄弱点.

全美不动产协会(NAR)周四公布,美国8月成屋待完成销售指数较上月回落1.2%至88.6,为4月来最低水准.

NAR称,签约量受到信贷紧缩的抑制,而且在东北部受到飓风艾琳的影响.通常,合约签署一到两个月後实质交易才会完成.

由于数以百万计的美国人所欠抵押贷款高于他们的房产价值,处于历史低位的利率未能提振房屋销售.美国住宅贷款抵押机构房贷美(Freddie Mac)周四公布,本周美国30年期固息抵押贷款平均利率降至纪录低点4.01%.(完)