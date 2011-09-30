30日盘前分析：短期A股维持盘整格局

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受大举扩容与外围市场影响，昨日A股市场低开低走，沪深两市股指双双创14个月以来新低，个股普跌，市场情绪跌入谷底。

目前不论是宏观层面还是上市公司基本面以及市场的资金面，我们看到的都是一些不太乐观的因素，权重股低迷、题材股加速风险释放，市场信心更显脆弱。

现阶段市场仍然需要消化大盘股集中IPO以及海外市场的负面冲击。尤其是，政策预期推动效应开始出现递减，投资者对反弹空间持有保留态度，这在一定程度上限制了指数的发挥。

笔者认为，国庆长假临近，投资者谨慎观望心态仍将较为明显，面对即将到来的四季度，市场各方并不乐观，短期内A股缩量盘整态势或不会改变。

不过十一长假期间的国内外因素将对指数节後短期走势产生一定影响，如果假期期间欧债问题得到进一步的解决，在节後市场流动性紧张局面缓解以及投资者节前做空动能得到释放的背景下，不排除A股走出小幅反弹行情的可能。

展望四季度，市场各方略显谨慎，此前的乐观情绪开始消退。多家机构对CPI短期保持高位运行存在共识，欧美债务危机的不确定性也成为制约A股的重要因素。在经济内外交困、通胀仍处高位的背景下，市场关于经济硬着陆的担忧情绪再度蔓延。

消息面，证监会有关部门负责人29日表示，7月13日，最高人民法院正式发布《关于审理证券行政处罚案件证据若干问题的座谈会纪要》，明确证券行政处罚案件举证责任分配和内幕交易认定层级等问题，这将对证券市场产生直接而深远影响。下一步，证监会将落实该《纪要》要求，修订内幕交易认定指引，继续加大对内幕交易案件打击力度。

另外，权威人士日前向记者透露，由国家能源局牵头制定的稀缺煤种保护性开发管理办法基本制定完毕，有望近期出台。针对稀缺煤种，该办法将明确提出总量控制原则。（完）

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