麦克劳希尔与CME谈判 拟合并双方指数业务--消息

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透纽约9月29日电---熟悉情况的消息人士周四表示,麦克劳希尔有限公司(McGraw-Hill Companies)MHP.N与CME Group(CME.O)正在进行高级阶段的谈判,拟合并前者的标准普尔指数业务和後者的道琼斯指数业务.
消息人士称,根据双方讨论的条款,麦克劳希尔将持有合资公司多数股权并负责管理,CME将持股约25%.
但该消息人士还称,交易尚未最终确定,且条款可能变化.
麦克劳希尔与CME拒绝对该消息置评.华尔街日报最先报导了这一消息.(完)
--编译 杜明霞;审校 王兴亚
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