麦克劳希尔与CME谈判 拟合并双方指数业务--消息

路透纽约9月29日电---熟悉情况的消息人士周四表示,麦克劳希尔有限公司(McGraw-Hill Companies)MHP.N与CME Group(CME.O)正在进行高级阶段的谈判,拟合并前者的标准普尔指数业务和後者的道琼斯指数业务.

消息人士称,根据双方讨论的条款,麦克劳希尔将持有合资公司多数股权并负责管理,CME将持股约25%.

但该消息人士还称,交易尚未最终确定,且条款可能变化.

麦克劳希尔与CME拒绝对该消息置评.华尔街日报最先报导了这一消息.(完)

--编译 杜明霞;审校 王兴亚

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