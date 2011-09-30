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中国财经 | 2011年 9月 30日 星期五 08:49 BJT

凡客诚品拟10月申请赴美上市--IFR

路透9月30日电---据汤森路透旗下IFR报导，位于北京的在线服饰零售商凡客诚品计划10月递交美国上市申请。该公司拟第四季度上市，并最多融资10亿美元。

据接近该交易的消息人士透露，交易是否能如期上市，将取决于市场状况以及美国投资者对中国IPO(首次公开发行)的兴趣是否复苏。

此前，该公司已经任命五家投行负责该交易，包括中金、花旗(C.N)、瑞信CSGN.VX、高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 张喜良

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