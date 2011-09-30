凡客诚品拟10月申请赴美上市--IFR

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透9月30日电---据汤森路透旗下IFR报导，位于北京的在线服饰零售商凡客诚品计划10月递交美国上市申请。该公司拟第四季度上市，并最多融资10亿美元。
据接近该交易的消息人士透露，交易是否能如期上市，将取决于市场状况以及美国投资者对中国IPO(首次公开发行)的兴趣是否复苏。
此前，该公司已经任命五家投行负责该交易，包括中金、花旗(C.N)、瑞信CSGN.VX、高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)。(完)
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--整理 张喜良
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)