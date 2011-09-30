中国股市盘前看点--9月30日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国8月个人所得和支出

--美国9月芝加哥采购经理人指数(PMI)

--欧元区8月失业率

**宏观经济及政策面**

--中国保监会近日发布办法,要求各保险公司等以保单实名制为基础,提高反洗钱内控水平,以进一步加强保险业反洗钱监管,并禁止来源不合法资金投资股市.

--近来美国就人民币汇率问题进一步施压,而中国则更强调实现贸易平衡的重要性.中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表钟山就表示,当前中国已发展到进口与出口并重的新阶段.

**重点行业和公司**

--中国证券报周五报导引述权威人士的话称,由国家能源局牵头制定的稀缺煤种保护性开发管理办法基本制定完毕,有望近期出台.办法提出,对于稀缺煤种,未来要实行总量控制.

--国资委宣布,剥离国家电网和南方电网相关辅业,与中国水电集团和葛洲坝集团等分别重组成立"中国电建"和"中国能建"两大电力建设集团.

--中国周四成功发射目标飞行器"天宫一号",为建立首个空间站奠定基础,也拉近了中国与美国及俄罗斯在航天领域的距离.

--同处于中国湖北武汉市的两家商业类上市公司--中百控股集团股份有限公司(000759.SZ)和武汉中商集团股份有限公司(000785.SZ)周五公告称,前者拟通过新增2.3亿股,换股吸收合并後者.两公司股票今日复牌.

**海外动向**

--美国股市周四收盘涨跌互现,整日走势震荡,强于预期的美国经济数据和德国通过增强欧元区救助基金的计划缓解一直困扰市场的两大担忧.道琼工业指数收高143.08点,或1.3%,报11,153.98;标准普尔500指数上扬9.34点,或0.81%,报1,160.40点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指2,400点久攻不克,或成短期阻力位.(完)

--整理 林琦; 审校 杨淑祯

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