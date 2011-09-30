前三季中国企业股权融资同比降27%--汤森路透

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京9月30日电---汤森路透集团(TRI.N)(TRI.N)报告显示,今年前三季度,中国企业所筹资的股权资本发行共397项,融资额约769亿美元,逊于去年同期1,053亿美元的水平,同比下滑27%.
报告并称,期内,A股首次公开发行(IPO)上市总额310亿美元,同比下滑41%,因市场吸纳经济增长和通货膨胀的影响,去年首次公开发行的热潮有所降温.
前三季,国信证券攀升至中国A股承销商榜首,所承销金额57亿美元,较去年同期增长50%.在中国国内A股股权发行排名最高的合资 商为瑞银证券(UBS),以承销三项发行金额共14亿美元,排名第八.
对于中国企业境外上市来说,香港无疑是首选交易所,迄今已有21项IPO在香港上市.今年中国企业在香港交易所发行总金额为97亿美元,较去年同期减少51%.德意志银行(DBKGn.DE)仍然是中国企业境外首次公开发行的承销榜首,今年承销六项发行占市场份额14%.
中国企业今年迄今在美国所筹资的首次公开发行股权金额则增长了210%,15家企业IPO金额共计22亿美元.(完)
注:数据资料截止日期为2011年9月19日
--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)