焦点：鸿海在巴西设厂生产iPad谈判遇阻--消息人士

* 鸿海集团在巴西生产iPad的谈判停滞

* 问题出在税制、缺乏合适劳工及技术

* 暗示巴西难以达成2011年的高成长预估

记者 Brian Winter 编译 张明钧/王冠中

路透圣保罗9月29日电---台湾制造商鸿海集团在巴西投资120亿美元生产iPad的消息曾经喧嚣一时,但多位政府消息人士向路透表示,该投资计画实现的可能性令人存疑,因有关税负减免的谈判停滞,且巴西面临技术工人缺乏等深层结构性问题.

在巴西生产苹果(AAPL.O)iPad的提案,原先是在4月总统迪尔玛・罗塞夫(Dilma Rousseff)到中国进行国是访问时宣布.多位高阶官员均盛赞此举表明巴西与亚洲的经济联系日益紧密,同时也证明了随着巴西经济成长,其也朝向高附加价值的制造业产业链推进.

然而"巴西制iPad"的构想立刻在当地引发质疑,因当地的制造业多年来苦于高税务负担、货币过度升值、以及教育落後和就业市场紧俏造成缺乏合适工人等问题.

不愿具名的官员指出,原本开始投产的日程是设定在7月,之後则是延至11月,但目前这个计画是否能够成功推动都不无疑问,至少从原先所规画的形式来看是如此.

"谈判一直非常困难,在巴西产制iPad的计画存在疑问."一名官员表示,他并补充道,鸿海集团对于税负优惠及其他特殊待遇"提出很多夸张的要求".

记者数度致电鸿海集团在巴西的代表,但未能获得即时回应.

巴西报纸Folha de S.Paulo周四报导指出,巴西国家经济暨社会发展银行(BNDES)对该项目的融资可能撤销,而若未能取得此一融资,则这项计画也将成为泡影.一名BNDES发言人士向路透表示,该行对此事不予置评.

若这项计画落空,则巴西可能难以达成今年的高成长预估,也许该预估本来就不切实际.继去年成长7.5%之後,目前预计2011年巴西经济仅成长3.5%,这可能使其成为金砖国家中的垫底者,同时也在拉丁美洲国家中处于靠後位置.

高额税负、基础设施欠佳以及缺乏高水平劳动力等因素,也是企业领袖常提到的主要经济成长障碍.

仍有许多诱因能让双方相互让步,在未来几个月内达成协议.

巴西拥有1.90亿人口,且网路使用率在发展中国家算是相当高,但其消费市场的平板电脑普及率则不如人意.其中一个原因是进口成本高昂.因为关税和课税的缘故,在巴西一台搭配16GB记忆体的iPad 2目前零售价约为900美元,是美国售价500美元的近两倍.

此外,罗塞夫认为,要提高该国贫穷民众的网路使用,并培养本国的高科技产业,平板电脑是相对低成本的途径.

**巴西自身的问题**

包括摩托罗拉移动(Motorola Mobility)(MMI.N)和三星电子(005930.KS)等其他海外企业,也表示有意在巴西生产平板电脑.巴西国内最大的电脑制造商Positivo Informatica(POSI3.SA)上周才推出自家的平板产品.

然而,迄今为止这些提案都不像生产苹果产品那麽受人瞩目,而且投资规模也小很多.

巴西科技部长Aloizio Mercadante负责与鸿海集团的谈判,周一坦承协商进行得很困难,因为存在众多的问题,其中有部分是巴西自身的问题.

"协商相当复杂,涉及建筑、技术、能源、物流等多个方面,非常的复杂,"Mercadante向记者表示.

巴西本地媒体报导指出,鸿海集团亦寻求能在巴西海关优先通关.以新兴市场的标准来看,巴西海关的办事速度是出名的缓慢.

Mercadante表示,最大的困难是在巴西寻找合夥企业,来分摊部分成本."有一项要求是要有巴西合夥企业,(但是)在科技业领域,我们的企业并没有这麽雄厚的财力,能做这麽大规模的投资."

Mercadante也婉转提到协商的可能结果,称最後的投资规模可能不及罗塞夫4月在中国提出的120亿美元.

有一个选项可能就是鸿海集团或巴西合夥企业纯粹进行iPad组装工作,而非在当地生产面板等零组件.还有其他作法也可以降低该计画的规模.

"我们面临众多议题,像是(鸿海集团)试着了解要如何在巴西做生意...还有巴西试着摸索要如何生产这些复杂的产品,"另一名政府官员向路透表示.

"或许我们最後会从较小的规模做起."(完)

--译文审校 张涛

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