路透调查:中国经济减速担忧抑制A股上行空间

路透上海9月30日电---中国经济减速及通胀居高不下,令A股市场上行缺乏动力.路透最新季度股指调查显示,分析师对今年底沪综指位置的预期已明显低于上一次调查.

根据路透近期对15位分析师所做的调查,今年底沪综指的预期中值在2,600点,较周四收盘升10%.

不过今年来每季度股指调查的结果却是逐级下降的,3月调查时的中值在3,125点,而6月调查时降到2,850点.这种预期的下降,正是因应了今年来中国公布一系列调控政策以控制越来越高的物价水平的大环境.

信达证券研发中心副总经理刘景德表示,"短中期还是下跌趋势,明年3月左右是重要的时间窗口,可能会探底回升."

他指出,短期而言,货币政策不会转向,资金面仍会偏紧,经济增长预期不太明朗,而且企业效益亦可能下降,这导致短期股市走势偏弱.

中国央行本月稍早曾表示,尽管目前一些价格上涨的因素得到一定程度控制,但并没有根本消除,通胀仍然偏高,稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务.中国8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.2%,虽较今年的最高峰值有所回落,但仍处于较高水平,并明显高于4%的政府年度调控目标.

中国今年来已六度上调存款准备金率,三次加息,并严格控制新增信贷规模.而A股风向标沪综指今年来已下跌近16%,周四该指数收报2,365.343点,创下近15个月新低.

不过部分分析师仍持乐观态度.国泰君安策略分析师钟华指出,通胀回落已是大概率事件,而且目前整体估值相当低,即使上市公司盈利有所回落,对大盘的影响亦比较有限.

在本次调查中,分析师对于明年行情更为期待,他们对明年6月底股指位置的预期中值为2,935点,虽较6月调查时的3,325点为低,但较目前水平仍将上升24%.

以下为各位券商分析师的预期值:

名称 今年底 明年6月底

长江证券 3,000 3,500

信达证券 2,550 2,650

国泰君安 2,700 2,900

国元证券 2,400 3,100

中金公司 2,600 --

德邦证券 2,150 2,500

海通证券 2,800 3,200

华西证券 2,600 1,800

新时代证券 2,700 3,000

湘财证券 2,500 2,700

浙商证券 2,700 3,000

BNP法国巴黎 2,300 2,250

兴业基金 2,500 2,200

德国邮政银行 2,900 3,000

里昂证券 -- 2,970

中国经商观察 2,650 --

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中值 2,600 2,935

均值 2,603 2,769

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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