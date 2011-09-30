独家：中资赴美上市公司面临财务违规司法调查

* 缺乏准确的会计审计让人难以接受--SEC官员Khuzami

* 对德勤采取的行动只是解决问题的一个方面

* Khuzami:联邦检察官正在展开调查

* 一些在美国上市的中资企业股价下滑

路透华盛顿9月29日电---美国证券交易委员会(SEC)一位官员表示,司法部正在调查一些在美国股票交易所挂牌的中资企业财务违规问题,他暗示在民事诉讼之外还有可能提起刑事起诉.

"司法部的一些部门正在积极进行这方面工作,"SEC执法部门主管Robert Khuzami周二接受采访时表示.

他告诉路透,美国各地的一些联邦检察官正在参与调查,但他拒绝透露检察官姓名.

检察官参与进来,增强了SEC和联邦调查局(FBI)的调查力量.SEC和FBI也在调查某些在美上市中资企业的会计方法.

"我认为随着时间的推移,(司法部)参与程度会更大,"Khuzami在被问及是否会提出刑事指控时表示.

作为前联邦检察官,他拒绝透露哪些中国企业或审计公司正遭到司法部的调查.

今年稍早,多家中资企业开始爆出审计机构辞职或者帐目违规事件,因此证交会对在美上市外资企业会计问题更加关注.

比如,德勤(众信, Deloitte Touche)在5月终止向东南融通LGFTY.PK提供审计服务,称其发现财务记录和银行存款馀额证明造假.

周四在Khuzami言论公布後,一些在美上市中资概念股下跌.其中搜狐(SOHU.O)收低4.7%至50.62美元,百度(BIDU.O)重挫9.2%至110.29美元.中国天一药业CSKI.O下跌3.8%至2.29美元,新浪(SINA.O)收低9.7%.

美国证交会难以获取调查所需的文件,因为严厉的中国法律使得审计机构不愿把工作文件交出来.

美国联邦调查局(FBI)在SEC的中国公司工作组中安插了一位探员.这些公司大多都是通过反向收购在美国上市.

SEC和公众公司会计监督委员会(PCAOB)官员10月将在华盛顿与中国同行会晤,进行有关对中国审计公司进行联合调查的第二轮磋商.

Khuzami表示,"在中国运营的(美国)上市公司缺乏准确的会计作业和可靠的审计检查,令人无法接受.我们必须找到解决该问题的方法.这对我们...是个大问题."

9月初,SEC向美国一家联邦法院提交了申请,要求法院下令德勤[DLTE.UL]的中国业务部门提交与中国东南融通相关的工作资料.

Khuzami称,其他审计机构也将密切关注此事的结果.联邦政府还在寻求其他途径以确保在美上市的中国公司改善会计操作.

Khuzami还说道,"结果肯定对有类似情况的其他机构是个提醒.从这个角度看,也是有指导意义的.另一方面,我们不是只有这一招,也可通过其他途径解决这些问题.我们继续同中国和其他国家的监管机构密切合作,找到一个解决问题的途径."(完)

--编译 郑茵/李爽/张荻;审校 张涛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。