德国投票通过EFSF扩权方案 金融危机暂时解除

* 德国国会支持更为强大的欧洲金融稳定机构(EFSF),总理梅克尔保有多数优势

* 目前论战转向如何杠杆运用纾困基金来保护各国及银行

* 希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)将在巴黎召开债务会谈

* 西班牙搁置国营彩券事业首次公开发行(IPO),意大利10年期公债收益率触及记录新高

记者 Stephen Brown/Madeline Chambers

路透柏林9月29日电---德国国会周四批准更为强大的欧洲金融稳定机构(EFSF)提案,让欧洲走向危机边缘的脚步往回撤.

但如今欧元区面临更大的挑战.金融市场目前正预期希腊可能违约,并要求更为深远的措施以避免从雅典展开的危机扩散至欧洲及银行业者.

德国下议院以压倒性的比数通过4,400亿欧元EFSF基金扩权,使之可以进行预防性的放贷,协助银行业者重组资本,并可在次级市场买进陷入困境国家的公债.

尽管自己阵营中有15名议员倒戈,但梅克尔仍从所在的中右翼联盟获得315张赞成票,足以避免不得不依靠在野党帮忙才能让计划获得通过这种丢脸的事情发生.

"投票的结果对欧洲来说是一个强烈的信号.议会大多数议员的支持显然表明,德国忠于欧元,信守保卫我们货币的承诺,"德国基督教民主党秘书长Hermann Groehe表示.

欧元区领导人在7月21日所达成的协议旨在解决危机,做法是向债务缠身的希腊提供第二轮援救,援助的资金部分由民间债权人提供,同时还将提供进一步的手段,避免危机向西班牙和意大利这些欧盟更大的经济体蔓延.

但该协议未能阻止意大利和西班牙的借贷成本飙升,欧洲央行不得不在8月购买两国公债进行干预.希腊问题也并未得到解决,该国再次未能达到赤字削减目标,距离违约更进一步.

"即便是更加保守的人士也日渐意识到,7月21日的计划已经是揭过去的一页,我们现在需要更进一步."欧盟一位不具名的高层官员说.

在德国备受关注的投票结果公布後,欧元和欧洲股市上升,避险的德国公债下跌.德国公众对进一步援助的反对声音非常普遍.

但分析师称,金融市场和欧盟以外国家仍希望欧盟决策者对眼下这场债务危机做出更全面的回应.

欧盟官员已经在考虑如何发挥救助基金的杠杆作用,但在德国投票之前,那些在法律和政治层面令人担心的各种选项仍然保密,以防招致德国议会内部犹豫不决的议员的反对.

德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)在国内投票之後到访布鲁塞尔时表示,德国不希望发挥该救助基金的杠杆作用.此番表示凸显了这种敏感性.

欧盟执委会对德国批准EFSF扩权表示欢迎,并称相信在10月中旬之前,欧元区17国都将完成正式批准程序.

塞浦路斯周四亦支持EFSF扩权,使得批准该计划的国家数量达到12个.剩馀国家中,只有在斯洛伐克获批有些政治难度.

**西班牙和意大利之痛**

尽管德国投票通过了EFSF扩权方案,但是西班牙和意大利的局势表明,欧元区在应对主权债务危机时仍面临严峻挑战.

面对艰难的市况、政治分歧和银行业融资问题,西班牙执政的社会党突然搁置了一项通过出售30%的国营彩票事业以筹资最多90亿欧元(120亿美元)充实公共财政的计划.

在是次公开发行簿记建档开始的前一天放弃该计划,是在距离11月20日大选仅剩几周时对执政党的一次重创,民意调查显示中间偏右的人民党将大获全胜.

参与发行的两家银行--Santander(SAN.MC)和BBVA(BBVA.MC)认为,西班牙国有彩票公司Loterias的上市计划会吸引民众提出存款投资股票,对他们充实资本的努力构成直接威胁.

同时,意大利周四标售的10年期公债收益率(殖利率)创自1999年引入欧元以来的最高水准.是次标售为自评级机构标准普尔下调该国主权信用评级以来的首次长期公债标售.

尽管欧洲央行(ECB)实施了公债购买行动,而且在EFSF扩权预期的推动下风险偏好回暖,但意大利仍面临融资成本压力.分析师称,该国应对危机迟疑不决,挫伤了投资者的信心.

意大利标售了78.6亿欧元的长期公债,进一步逼近今年4,300亿欧元的整体发行目标,但在此次10年期公债标售中的得标收益率升至5.86%,高于一个月前的5.22%.

德国商业银行的利率策略师David Schnautz谈到,"这样的收益率水平令人难以忍受."(完)

--编译 张明钧/郑茵/李爽/兰秀娟;审校 徐文焰

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