中信建投增资至61亿元 改制为股份公司--报载

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海9月30日电---上海证券报周五报导,中信证券(600030.SS)参股的中信建投证券已整体改制为股份有限公司,注册资本由27亿元人民币大幅增至61亿元.
报导指出,中信建投董事长张佑君辞去董事长职务,公司董事会选举总裁王常青担任董事长并兼任公司总经理一职
报导称,启动增资扩股、明确人事安排,这一系列动作意味着中信建投筹备通过首次公开发行上市的工作正在积极推进中.
对于上市计划,中信建投没有回应.公司人士指出,未来五年内,中信建投证券将适度增加并优化营业网点分布,并在若干领域形成核心竞争力,使公司主要核心业务指标进入同业前五名.
此次增资主要是按照中信建投证券截至去年底的净资产值进行折股.中信建投由北京国有资本经营管理中心控股45%,另由中央汇金投资公司、世纪金源投资集团、中信证券各持有40%、8%、7%股权的架构并未改变.
此前中信建投27亿元注册资本,在全国106家券商中排名并不靠前.而近几年创新业务的兴起也使得券商对净资本的需求愈发强烈.(完)
--发稿 林琦 审校 杨淑祯
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)