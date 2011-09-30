中国将控制稀缺煤种开发总量--报载

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海9月30日电---中国证券报周五报导引述权威人士的话称,由国家能源局牵头制定的稀缺煤种保护性开发管理办法基本制定完毕,有望近期出台.办法提出,对于稀缺煤种,未来要实行总量控制.
对于如何具体实施总量控制、是从供给侧还是需求侧进行总量控制、是否像稀土一样会有总量开采指标、指标是否会向地方或主要煤炭开采企业进行分解等问题,这位人士未作进一步说明.
这位人士介绍,该办法将通过严格探矿权、采矿权,提高回采率等手段,实现对稀缺煤种保护性开发.
刚刚披露的煤炭工业发展十二五(2011-2015年)规划徵求意见稿提出,十二五期间,要对优质炼焦煤和无烟煤资源实行保护性开发.
业内人士介绍,稀缺煤种主要指优质炼焦煤和优质无烟煤.炼焦煤包括焦煤、肥煤、气煤和瘦煤,从保护性开发角度讲,最应保护的是炼焦煤中的焦煤和肥煤.据相关统计,肥煤和焦煤在煤炭总储量所占比重在10%左右.
A股市场上从事优质炼焦煤生产的上市公司主要有西山煤电(000983.SZ)、盘江股份(600395.SS)等.(完)
--发稿 林琦 审校 杨淑祯
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)