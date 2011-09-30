《信报》：挽救欧元 德国责无旁贷

（9月30日社评）

继芬兰国会通过扩大欧洲金融稳定机制(EFSF)的议案後,德国国会昨日亦出乎意料地以大比数通过扩大EFSF的权力,最大的障碍已经解除,相信其他欧盟国家亦会陆续通过法案,包括一直反对扩大EFSF的小国奥地利和斯洛伐克.欧债危机近期恶化,影响范围已波及全欧银行,希腊一旦违约,灾难势必迅速扩散,矛头直指意大利和西班牙等更大型经济体,最终连法国和德国亦难以置身度外.正是形势比人强,覆巢之下无完卵,扰攘多时的政客也不能不面对现实,同意通过法案,授予EFSF更大财权,化解欧债危机.

事实上,要挽救欧元,其中的要点就是建议欧洲建立强大的防火?,目的不在挽救希腊,而是挺住意大利和西班牙,其中需要作出最大承担的自是经济能力最强的德国.只要欧洲央行承诺成为欧盟主权国家债务的强大後盾,随时提供无限量资源支援,便可遏止市场恐慌,避免危机扩散,而这亦与欧洲央行致力确保欧元价格和金融稳定的目标一致.

上周20国集团(G20)财长会议,为解决欧债危机提出的方案,分成三大步骤,正是遵循上述的思维.第一是要求最少16家陷入财困的欧洲银行进行资产重组,确保希腊以至葡萄牙的违约不会构成新一波的系统性金融危机.第二是透过欧洲央行协助和杠杆操作, 将现时规模4,400亿欧元的EFSF大幅提升到2万至3万亿欧元,购入问题资产,为银行融资,度过时艰.第三是安排希腊有序违约,私人债权人将需要承担更大损失,由现时提出的21%增加至50%.

要完成上述三大步骤,期间涉及的政治争拗肯定无日无之,在在触动金融市场的神经线,意味着今年踏入第四季,国际投资市场仍然会大幅波动.不过,可以肯定的是,经历过金融海啸和欧债危机後,金融资本在对上10年的优势已不复再,各国对金融活动的管制只会增加,不会减少.欧盟周三已提出对全球涉及欧洲人的金融交易徵税方案,计划将会于2014年开始实施,覆盖接近85%的金融交易,预计每年可为欧盟筹集570亿欧元款项.大势所趋,金融银行业前景殊不乐观.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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