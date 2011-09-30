中国预计四季度全国煤炭供需平衡

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京9月30日电---中国国家能源局煤炭司副司长魏鹏远表示,经过初步分析,预计四季度全国煤炭供应能力明显增强,全国煤炭供需总体基本平衡.
新华社周四晚间援引他的话并称,但不排除一些因素影响煤炭正常供应.主要是随着煤炭开采深度增加,地压、地温、瓦斯等自然灾害较多,影响煤矿出力;部分地区仍存在一些影响煤炭正常流通的相关规定等.
"国际煤价可能继续高位运行,影响煤炭进口;部分铁路正常检修,可能影响煤炭运量.此外可能出现的极端恶劣天气也会影响煤炭正常生产和运输."魏鹏远称.
他表示,国家加强宏观调控,特别是保持物价稳定、电价上调空间较小的情况下,煤炭企业要根据宏观经济形势和煤炭市场供求情况,保障煤炭稳定供应,又要保持煤价相对稳定.
"总体而言,包括煤炭在内的能源供需矛盾,主要是在经济结构不合理、增长方式粗放的背景下,由于体制机制不健全等诸多因素,因市场波动而引起的矛盾激化,应多方面进行化解."他称.
据煤炭运销协会快报统计,8月份,全国原煤产量3.23亿吨,同比增长14%;全国煤炭销量3.18亿吨,同比增13.8%.全国铁路煤炭发送量1.84亿吨,同比增长12.8%,其中电煤发送量1.30亿吨,增长9.6%.(完)
--发稿 沈燕; 审校 张喜良
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)