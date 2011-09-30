《星岛日报》：太空科研飞跃切忌头脑发热

香港《经济日报》：中美战争可免 经贸冲突势爆
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（9月30日社评）
太空实验室"天宫一号"成功发射,待11月与太空船"神舟八号"对接成功,将为中国设立长期太空工作站缔造条件,标志中国太空科研计画再度登上新台阶,向世界显示急起直追的"中国速度".
"天宫一号"设计预定寿命两年,国家计画到2020年组成较具规模的太空站.现时唯一留在太空运作的国际太空站,预计会在2020至2028年间退役,当中俄罗斯部分会脱离,另组新的太空站.美国则有商业机构计划在2014年发射首个太空站部件,翌年各部件"集装"完成,可供租赁.如果欧洲各国不另筹谋,到时的太空科研项目,就要借助中俄美的太空站.以太空站科技发展比较,中国比美俄落後20、30年.不过,如果计算发展的速度,美苏在1961年分别有首位太空人进入轨道,苏联要过16年才成功首次载人太空对接,美国更隔了30多年.中国则在2003年才有首名太空人杨利伟,事隔不足10年即进行太空对接.
中国改革开放30多年,各方面急剧发展,总体经济超英赶美,城乡面貌改变,科研不断突破,西方美言为"中国速度".太空科技方面,比起欧美各国现时受到经济和政治等多方面因素掣肘,中国在人才、物力和管理制度上多方面配合,有机会成为後起之秀.
载人太空站有助推行无人太空船做不到的探索研究,包括要远征火星所需的人体研究,以及种种物理和生命科学实验.太空科研展示综合国力,拓阔人类知识领域,同时要设法提高经济效益.国家已经成功在人造卫星发射方面发展出商业运作模式,在科学探索之外,可以探寻更多的太空商机.
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