《星岛日报》：太空科研飞跃切忌头脑发热

"天宫一号"设计预定寿命两年,国家计画到2020年组成较具规模的太空站.现时唯一留在太空运作的国际太空站,预计会在2020至2028年间退役,当中俄罗斯部分会脱离,另组新的太空站.美国则有商业机构计划在2014年发射首个太空站部件,翌年各部件"集装"完成,可供租赁.如果欧洲各国不另筹谋,到时的太空科研项目,就要借助中俄美的太空站.以太空站科技发展比较,中国比美俄落後20、30年.不过,如果计算发展的速度,美苏在1961年分别有首位太空人进入轨道,苏联要过16年才成功首次载人太空对接,美国更隔了30多年.中国则在2003年才有首名太空人杨利伟,事隔不足10年即进行太空对接.