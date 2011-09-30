香港《经济日报》：唱淡人民币 将亚洲当提款机

（9月30日社评）

人民币现货价昨大跌0.5%,触及波动区下限.人币受压因近日亚洲货币已不断下挫,投资者现借唱淡中国经济,进一步沽售亚洲货币及资产,令香港以至亚洲区股市及经济,面对更大下滑风险.人民币有沽压,一般理解为市场预计人民币会贬值.近期外资分析员便不断指出,欧美经济不振,中国出口放缓,汇丰中国9月采购经理人指数跌至收缩的49.4.另中国资金链断裂,影子银行有爆煲危机,部分省份民企现倒闭潮,而银行呆坏帐增加,多个城市楼价下跌,均令中国经济硬着陆风险上升.这些利淡人民币的消息并非不确,但问题是中国经济有压力,美欧经济的压力更大而已.

外资要沽售的不是中国而是整个亚洲,主因是美国经济不振、欧洲债务危机深重,投资者不看好新兴国的未来经济,亦因避险心态及要班资回国救驾及应付赎回等,纷纷沽售亚洲资产及货币.人民币不是国际流通货币,本可不随外界起舞,但中国官方昨终容许币值下跌,相信有两个理由:其一,近月亚洲货币不断下跌,人民币转弱,有助维持中国货品竞争力.其二,近日美国国会又向中国施压,批评人民币币值被人为地操控及低估,逼人民币升值.现在市场却认为,人民币应是贬值而非升值,有助反驳及化解美国政治压力.

由于中国既不容许人民币现货升值太快,又不会让人民币大跌,外界如何唱淡人民币,对人民币币值之影响不大.但国际热钱仍借机唱淡人民币,无非是要加深市场对亚洲的忧虑,以便将亚洲当提款机.国际热钱近日不单沽出手上持有的亚洲货币及资产,还反手沽空亚洲货币及资产,例如近月中资银行在港H股股价的跌幅,便较中国A股股价至少多出10%至20%.现在国际热钱再借力踩中国经济及人民币,制造更大的忧虑,在抽资之余,更可借沽空在亚洲股市及外汇市场再赚一笔,此令港股、亚洲股汇,未来面对极大的凶险及下跌压力.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。