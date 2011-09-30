更正：中国保监会加强保险业反洗钱监管

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
(更正:内文首段"投资股市"有误,应为"投资入股")
路透北京9月30日电---中国保监会近日发布办法,要求各保险公司等以保单实名制为基础,提高反洗钱内控水平,以进一步加强保险业反洗钱监管,并禁止来源不合法资金投资入股.
保监会公布的《保险业反洗钱工作管理办法》明确,申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合投资资金来源合法等反洗钱条件.办法将于10月1日起执行.
保监会并要求保险公司、保险资产管理公司应当建立健全反洗钱内控制度;并规定如增加注册资本或股权变更,保险公司、保险资产管理公司应当知悉投资资金来源.(完)
浏览办法原文,请点选保监会网站(here)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)