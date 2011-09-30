台风“纳沙”离开香港 登陆海南

路透香港9月29日电(记者 Kelvin Soh)---台风“纳沙”(Nesat)在席卷香港後于周四抵达海南岛。受“纳沙”影响，香港股市、学校和多数商铺当日被迫临时关闭。

新华社报导称，为应对“纳沙”登陆，中国当局要求部分地区船只返港，并暂停一些航班和渡轮服务。

“纳沙”此前袭击菲律宾，造成至少39人死亡，31人失踪。

中国气象局发布公告称：“‘纳沙’今天下午已登陆海南岛东北方，并继续进一步远离香港。”

新华社报导称，中国在海南岛转移了约5.8万人，并要求学校在台风登陆海南岛东岸前停课。

报导称，“纳沙”将为海南和广东省带来强降雨，并将在未来24小时影响华南大部地区。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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