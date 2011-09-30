台风“纳沙”离开香港 登陆海南

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透香港9月29日电(记者 Kelvin Soh)---台风“纳沙”(Nesat)在席卷香港後于周四抵达海南岛。受“纳沙”影响，香港股市、学校和多数商铺当日被迫临时关闭。
新华社报导称，为应对“纳沙”登陆，中国当局要求部分地区船只返港，并暂停一些航班和渡轮服务。
“纳沙”此前袭击菲律宾，造成至少39人死亡，31人失踪。
中国气象局发布公告称：“‘纳沙’今天下午已登陆海南岛东北方，并继续进一步远离香港。”
新华社报导称，中国在海南岛转移了约5.8万人，并要求学校在台风登陆海南岛东岸前停课。
报导称，“纳沙”将为海南和广东省带来强降雨，并将在未来24小时影响华南大部地区。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。