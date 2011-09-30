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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 30日 星期五 10:57 BJT

德国投票通过EFSF扩权方案

德国下议院周四以压倒性比数通过4,400亿欧元EFSF基金扩权,使之可预防性放贷,协助银行业者重组资本,并可在次级市场买进陷入困境国家的公债,让欧洲走向危机边缘的脚步往回撤. "议会大多数议员支持显然表明,德国忠于欧元,信守保卫货币承诺,"德国基督教民主党秘书长Hermann Groehe表示. 路透

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