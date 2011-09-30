德国投票通过EFSF扩权方案

德国下议院周四以压倒性比数通过4,400亿欧元EFSF基金扩权,使之可预防性放贷,协助银行业者重组资本,并可在次级市场买进陷入困境国家的公债,让欧洲走向危机边缘的脚步往回撤. ''议会大多数议员支持显然表明,德国忠于欧元,信守保卫货币承诺,''德国基督教民主党秘书长Hermann Groehe表示. 路透