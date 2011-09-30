独家：美国司法部调查中资上市公司财务违规问题

美国证券交易委员会执法部门主管Robert Khuzami周二接受采访时表示,司法部正在调查一些在美国股票交易所挂牌的中资企业财务违规问题,他暗示在民事诉讼之外还有可能提起刑事起诉. 他告诉路透,美国各地的一些联邦检察官正在参与调查,但他拒绝透露检察官姓名. 路透