中国成功发射天宫一号

中国周四成功发射目标飞行器“天宫一号”，为建立首个空间站奠定基础，也拉近了中国与美国及俄罗斯在航天领域的距离。北京时间周四晚9:16分，“天宫一号”目标飞行器在地处戈壁的酒泉卫星发射中心升空。国务院总理温家宝在现场观看了这次发射过程。路透