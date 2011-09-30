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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 30日 星期五 10:51 BJT

中国保险业加强反洗钱监管

中国保监会近日发布《保险业反洗钱工作管理办法》,要求各保险公司等以保单实名制为基础,提高反洗钱内控水平,以进一步加强保险业反洗钱监管,并禁止来源不合法资金投资入股,还要求保险公司、保险资产管理公司应当建立健全反洗钱内控制度. 办法将于10月1日起执行. 路透

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