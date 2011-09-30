9月汇丰中国PMI终值仍低于50

汇丰(HSBC)周五发布数据显示，9月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值与8月一致,仍维持在49.9,略优于一周前发布49.4的初值, 继续居荣枯分水岭50线下,显示中国制造业增速仍在轻微放缓,但发展态势趋稳.分项指数下,投入成本涨幅创四个月新高,显通胀仍高居不下. 路透