中兴通讯将为日本软银建4G移动网络

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透香港9月30日电---中国第二大电信设备制造商--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)周五称,已与日本软银(SOFTBANK)(9984.T)达成合作,将为软银建设4G(第四代移动通讯)移动网络.
中兴通讯没有透露订单的金额,但称该网络将覆盖日本90%以上的人口,
"通过满足软银的高标准要求,将促进中兴通讯在全球顶级运营商市场的竞争力."新闻稿援引中兴通讯执行副总裁谢大雄称.
中兴通讯此前已为和记黄埔0013.HK在瑞典部署LTE TDD/FDD融合的4G商用网络.
中兴通讯H股早盘报23.25港元,涨2.2%;过去一个月则累计上涨8.9%.(完)
--记者 黄运涛; 审校 张喜良
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)