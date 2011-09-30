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中国财经 | 2011年 9月 30日 星期五 11:20 BJT

中兴通讯将为日本软银建4G移动网络

路透香港9月30日电---中国第二大电信设备制造商--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)周五称,已与日本软银(SOFTBANK)(9984.T)达成合作,将为软银建设4G(第四代移动通讯)移动网络.

中兴通讯没有透露订单的金额,但称该网络将覆盖日本90%以上的人口,

"通过满足软银的高标准要求,将促进中兴通讯在全球顶级运营商市场的竞争力."新闻稿援引中兴通讯执行副总裁谢大雄称.

中兴通讯此前已为和记黄埔0013.HK在瑞典部署LTE TDD/FDD融合的4G商用网络.

中兴通讯H股早盘报23.25港元,涨2.2%;过去一个月则累计上涨8.9%.(完)

--记者 黄运涛; 审校 张喜良

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