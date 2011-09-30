萨博母公司出售世爵跑车业务

路透阿姆斯特丹9月29日电---萨博汽车母公司Swedish AutomobileSWAN.AS称，将以3,200万欧元出售世爵（Spyker）奢华跑车业务予跑车爱好者Alex Mascioli的私募公司。

数月来，Swedish Automobile一直试图避免破产，不断寻找新的投资方，出售各种资产，以支付供应商和雇员的费用，恢复瑞典萨博汽车厂生产。

萨博破产保护申请上周在瑞典法院获批，目前仍在等待中国投资者注资。

小众跑车厂商世爵是Swedish Automobile计划出售的资产之一，今年稍早与俄罗斯商人Vladimir Antonov宣布了一项交易，不过该交易最终却未能完成。

36岁的Mascioli是美国康涅狄格州私募公司North Street Capital执行董事，他对路透表示，他拥有几辆跑车，但从未拥有过世爵或一家完整的汽车公司。

“我喜欢开跑车上赛道，但我并不专业。这次是公司的项目，我不是把它买来当玩具。”

他预计世爵收购案将在一个月内完成，随後公司将侧重提高世爵品牌知名度。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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