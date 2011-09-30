中国外管局下修二季度经常项目顺差

* 二季度经常项目顺差下修至590亿美元

* 二季度资本和金融项目顺差上修至977亿美元

* 较一季度环比均双双增长,且继续维持"双顺差"

路透北京9月30日电---中国国家外管局周五公布,今年二季度经常项目顺差修正後缩减为590亿美元,资本和金融项目顺差则增加至977亿美元,较一季度环比均双双增加,且继续维持"双顺差".

刊登在外管局网站的二季度及上半年国际收支平衡表修订数据显示,中国国际收支经常项目、资本和金融项目继续呈现"双顺差",国际储备资产继续增长.

外管局8月曾公布,二季度经常项目顺差696亿美元,较一季度修订後数据环比增加,资本和金融项目(含净误差与遗漏)顺差670亿美元,则较一季度环比回落.

目前,按修订後数据比较,则经常项目顺差较一季度288亿美元相比仍是环比增加;资本和金融项目顺差较一季度的861亿美元环比也是继续增长.

业界一直寄希望于通过增加对外投资来平抑资本金融项目顺差,但随着中国企业对外投资遭遇到的困难越来越大,这一途径目前仍难见明显起色,而推高双顺差的因素却仍难见衰减.

中国8月进出口双双超预期增长,出口同比增长24.5%,进口同比增30.2%,并分别创下四个月和七个月最高水准;当月贸易顺差为177.6亿美元,且进口值创出新高扶助贸易顺差明显收窄.

中国商务部近日公布,8月份全国实际使用外资(FDI)金额84.46亿美元,同比增长11.1%.

而"双顺差"格局延续及外汇储备资产持续增加的趋势令原本已艰难的中国外汇储备投资日益困难.

中国目前拥有3.2万亿美元外汇储备.而美国财政部近日公布:中国今年7月份持有美国国债1.1735万亿美元,比6月份的1.1655万亿美元增持了80亿美元,这已是中国连续第四个月增持美债,并且是连续14个月稳定在1万亿美元以上.

外管局亦称,经修订後,今年上半年,中国国际收支经常项目顺差878亿美元,经常项目顺差占同期国内生产总值(GDP)的比例为2.8%;资本和金融项目顺差1,839亿美元;国际储备资产增加2,837亿美元,其中,外汇储备资产增加1430亿美元.

外管局稍早表示,今年中国国际收支仍将呈现较大顺差,下阶段中国将逐步增强人民币汇率弹性,稳步推进资本项目可兑换,拓宽资本流出渠道.(完)

欲了解详情,请点选中国外管局(here)

--发稿 赵红梅; 审校 林高丽

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