中国电网主辅分离改革破冰

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京9月29日电---中国合并四家中央电力设计施工企业，并吸收两大电网公司剥离的辅业，组建两大电力建设集团，并于当日正式挂牌成立，比原定计划迟来三年。
国务院国资委宣布，中国水利水电建设集团公司、中国水电工程顾问集团公司与国家电网公司、南方电网公司下属14个省份公司的电力设计、施工、修造辅业单位重组成立中国电力建设集团。
不过此次电网主辅分离改革似乎不如行业观察家预期的那麽有力，原定分离的某些资产仍在电网公司掌控中。
中国一直计划进行电网主辅分离改革，以明确电力输配成本，为放开电价等进一步改革做好铺垫。
国资委还称，中国葛洲坝集团公司、中国电力工程顾问集团公司与国家电网公司、南方电网公司下属15个省份公司的辅业单位重组成立中国能源建设集团。
国资委未指明哪些辅业资产从两大电网公司剥离。
路透未能联系到国资委发言人。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)