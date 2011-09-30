人民币兑美元早盘跌停 中间价创新高显央行坚持升值

* 人民币兑美元中间价首破6.36元至6.3549元

* 美元供给极度萎缩,人民币汇价早盘锁定跌停

* 强劲中间价走势显央行维持升值意图依旧

路透上海9月30日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周五即期早盘锁定在6.3867元的跌停位置,因节日备付及境内外套利引发的美元购汇需求强劲,而供给极度萎缩.

交易员并指出,从与此前主要成交区间大幅偏离,且创下新高的中间价来看,央行近期维持人民币升值意图十分明显.但如果央行不向市场提供适当的美元流动性,今日人民币汇价跌停局面料一时难改.

今日人民币中间价报在6.3549元,为首次突破6.36元整数关口,并创下汇改来新高,上日中间价为6.3665元;人民币兑美元6.3867元的成交价虽较上日6.3983元收盘价上涨,但按与当日中间价上下千分之五的波动幅度计算,已为汇价交易下限.上日人民币兑美元即期即收跌停.

华南一银行分析师认为,今日中间价破位创新高,"只能说央行铁了心让升值."

上海一中资银行交易员则表示,除了长假前客户提前购汇因素外,境内与香港离岸市场套利机会亦明显增加美元需求.央行脱离市场成交水平,设定高企的中间价,或正为抑制海外这种看空人民币预期,同时也是应对美国人民币汇率施压的一种表示.

美国白宫周三表示,正在"评估"参议院有关人民币汇率的提案,此前一共和党参议员要求白宫对该提案表明立场.另外,美国财政部布雷纳德将于周五抵京,下周美国参议院将就人民币汇率议案投票.

北京时间10:40,NDF市场一年期人民币/美元报在6.4370/80,上日尾盘为6.4030元;香港的离岸人民币兑美元即期最新报6.5200/50元,上日尾盘报6.4780元.境内与香港离岸即期点差已逾千点.

不过至目前为止,盘中美元供给的稀缺令交易员担忧.

"现在海外主题是做空中国,央行也是想表决心.但是如果不拿真金白银出来,市场也不会买账的."上海一外资银行交易员表示.

上海中资银行交易员也指出,从上日尾盘起,除工行(601398.SS)(1398.HK)等大型银行提供一些美元流动性外,其馀机构甚少有美元卖盘报价."昨天还能从竞价市场买一些,现在连竞价也不行了.美元需求这麽强,没人想卖."

周四已有交易员猜测央行可能已通过直接或间接方式,向市场提供美元流动性,但无法得到证实.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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