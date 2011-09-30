30日午间分析：沪指早盘再创新低

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日是十一长假前的最後一个交易日，A股市场继续震荡下挫，尽管权重股表现稳定，但是在中小盘股继续杀跌的拖累下，市场恐慌情绪进一步蔓延，沪综指再度创出本轮调整新低，午盘沪综指报收于2356.48点，下跌0.37%。
近期市场做空重心逐步从前期的权重股转向中小盘题材股，尽管题材股所占权重较低，对指数拉抬作用不是很明显，但是其对市场人气的影响却是非常大，投资者後市需要关注规避中小盘股的补跌，尤其警惕目前估值偏高的小盘股。
笔者认为，国庆长假临近，投资者谨慎观望心态仍将较为明显，面对即将到来的四季度，市场各方并不乐观，短期内A股缩量盘整态势或不会改变。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。