30日午间分析：沪指早盘再创新低

今日是十一长假前的最後一个交易日，A股市场继续震荡下挫，尽管权重股表现稳定，但是在中小盘股继续杀跌的拖累下，市场恐慌情绪进一步蔓延，沪综指再度创出本轮调整新低，午盘沪综指报收于2356.48点，下跌0.37%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日是十一长假前的最後一个交易日，A股市场继续震荡下挫，尽管权重股表现稳定，但是在中小盘股继续杀跌的拖累下，市场恐慌情绪进一步蔓延，沪综指再度创出本轮调整新低，午盘沪综指报收于2356.48点，下跌0.37%。

近期市场做空重心逐步从前期的权重股转向中小盘题材股，尽管题材股所占权重较低，对指数拉抬作用不是很明显，但是其对市场人气的影响却是非常大，投资者後市需要关注规避中小盘股的补跌，尤其警惕目前估值偏高的小盘股。

笔者认为，国庆长假临近，投资者谨慎观望心态仍将较为明显，面对即将到来的四季度，市场各方并不乐观，短期内A股缩量盘整态势或不会改变。（完）

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