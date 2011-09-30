船运公司为省成本“破冰”北极航线

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透哥本哈根9月28日电（记者 Jakob Vesterager）---丹麦船运公司Nordic Bulk Carriers称，北极冰川消融，该公司经由俄罗斯北部向中国运货的成本，比取道苏伊士运河降低三分之一，航行时间也缩短近一半。
随着全球气候变暖、冰川融化，许多船运公司开始盯上这条“北海航线”（Northern Sea Route），以节省航行时间与成本。
Nordic Bulk Carriers董事Christian Bonfils告诉路透：“我们觉得这一航线潜力巨大。我们的航行时间缩短了22天，这对我们来说非常有利。”
他指出，公司计划明年夏季在这一航线安排4-5个航次。
由于市场运力供应过剩，船运公司被迫降低船运费率，削减成本眼下格外重要。一些分析师警告，这种状况可能持续到2013年。
不过，即使北极航线成为可行的选择，也不可能承载很大货运量。
Bonfils称：“这条航线不可能成为另一条苏伊士运河。它更像是一条每年只开放四个月的苏伊士，并且具体是哪四个月无从知晓，要取决于天气状况。”
他还指出，在此航线航行最大的障碍并非冰川，而是俄罗斯。因为要使用该航线，必须获得俄罗斯当局的许可，并得到至少一艘俄罗斯破冰船的护送。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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