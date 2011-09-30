微笑是治疗老年痴呆症的良药--研究

路透悉尼9月29日电---笑出来或许是老年痴呆症患者的一剂良药，最重要的是，它没有任何副作用。

澳大利亚幽默治疗师贝尔(Jean-Paul Bell)起初的工作是扮小丑让生病儿童高兴起来，现在他正通过一个叫Play-Up的项目让老年人笑出来。

贝尔还参与了评估幽默疗法对老年痴呆症患者影响的研究项目，包括对他们的心情、焦虑、行为障碍以及社交参与度等方面的影响。该研究显示，参与研究的老年痴呆症患者比没有参加的患者更开心。

贝尔说：“Play-Up项目的出发点和我们在艺术卫生研究院(Arts Health Institute)所做的事就是鼓励他们多玩儿，因为我们认为，他们有潜力一直开心玩到生命的最後一刻。”

他成立艺术卫生研究院，培训那些照顾老人的员工学会如何与患者，尤其是老年痴呆症患者建立有趣好玩的关系。

这项名为“微笑”(SMILE)的研究持续三年时间，涉及36家养老院和400位市民。

为博得老人一笑，贝尔在研究中把游戏、笑话、歌曲三者相结合。

新南威尔士大学精神病学院的研究员Lee-Fay Low表示，除了看起来更开心之外，参与研究的老年痴呆症患者的情绪波动似乎也减轻了20%。

他说：“20%听起来微不足道，但它实际上等同于服药的效果。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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