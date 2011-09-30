应密切关注中国潜在系统性风险--美银美林

谁把新台币变大了？--今周刊「老谢开讲」

- 大家放了一个春节长假，二月二日股汇市开盘，大家发现台湾的金融市场进入鸡年，出现了十分显着的变化，最明显的是股市价量齐扬，汇市出现新台币大幅升值的景象，这是近三年农历年关后十分罕见的景象。