应密切关注中国潜在系统性风险--美银美林

香港《经济日报》：中美战争可免 经贸冲突势爆
美国总统特朗普上台20天，不断签发行政命令兑现承诺，外界担心他迟早向中国开刀。有智库虽力撑他对华采强硬经济立场，但劝勿弃「一个中国」政策。特朗普会听得进多少？
路透香港9月29日电---美银美林在一份报告中指出,中国面临数个系统性风险,例如房地产市场崩盘、坏账以及资本流出等.该报告导致中国的主权信用违约互换(CDS)走阔.
周四早盘,中国主权债务CDS一度走阔10基点至180/190基点,随後收窄至176/186.
这些"潜在系统性风险应得到密切关注,"美银美林分析师David Cui在报告中指出.无法立即联系到他对此置评.
海外投资者对中国系统性问题的前景日益忧虑,而欧洲主权债危机以及美国经济疲软亦令前景黯淡,分析师称.
近期在岸及离岸市场人民币兑美元均走跌,也显示出这样的悲观情绪,他们并称.
"很显然,做空中国的力量在增加.上次他们唱空中国私企发行的证券.这次则是唱空整个中国经济,"中国光大银行经济学家盛洪清称.(完)
--编译 石冠兰; 审校 张涛
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