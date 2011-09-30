独家：美国SEC承认若起诉评级机构不当行为 存在法律障碍

路透华盛顿/纽约9月29日电---美国证券交易委员会(SEC)的执法主管Robert Khuzami在接受路透专访时表示,SEC若要举证评级机构的不当行为,可能存在障碍.此前有消息称,Khuzami的部门可能会起诉标准普尔违反证券法.

"法律中有些规定可能给我们的工作带来挑战,一些专门针对评级机构的有关披露的法规,可能使案子更具挑战性,"Robert Khuzami在周二的路透专访中表示.

"但是,我们对涉嫌不当行为的调查不会因困难而停止,"Khuzami补充道."我们正紧紧盯住他们."

Khuzami拒绝专门就标准普尔置评.标普母公司麦克劳希尔有限公司(McGraw-Hill Companies)MHP.N周一透露,或将成为第一家因金融危机期间复杂结构性产品评级问题而被SEC起诉的主要评级机构.

此时,金融和法律问题专家都在苦苦思索SEC为何只针对标普一家,穆迪投资服务公司(MCO.N)与Fimalac SA(LBCP.PA)旗下惠誉评级分明也给过同样的债券以最高评级,直到数月前调降至垃圾级别.

"我就是不明白为什麽标普被单列出来,"结构性金融产品咨询师Janet Tavakoli称,"我看不出来这三家机构的评级有多大差别."

Khuzami称,司法机构只盯上一家公司,可以有许多理由.

他没有专门对标普事件置评,只是表示"不同的人对同一件产品可能有不同的分析方式,一个人可能知道其他人不知道的事情."

他说,这也可以只是时间问题,针对"类似境况当事人"的案子不总是进度一样.

"搜集牵涉复杂交易或产品的案子是很费工夫的."他说,"你得逐一查看邮件与证词,综合成一个详细的案子,再证明从证据中推断的最合理结论是:被告知道的是一回事,说的却是另一回事,而且这麽做有着不正当的意图."

事实上,一些法律专家认为SEC单盯住标普,是因为该机构在危机後留下了邮件线索可以用作考证,虽然其他评级机构也可能有类似行为.

由美国参院调查人员找出的一些电邮显示,标普分析师曾对公司就Delphinus CDO 2007-1担保债务凭证(CDO)所发行债券的评级抱有质疑.该CDO现在是SEC对标普调查工作中的重心.这个CDO里面部分资产在最後时刻被调包,意味着分析师们评级的对象已不是他们原先以为的那个CDO了.

这些电邮的日期为2007年8月20日,此时标普发布对该交易的评级刚过18天.根据美国参议员Carl Levin一次听证会上的证物,标普在这之後的四个月内未调降过任何Delphinus评级.

麦克劳希尔一名发言人拒绝置评.(完)

--编译 李春喜/程琳/隋芬;审校 高琦

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