研究显示早起的学生成绩更好

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透纽约9月29日电---多数大学生为了睡懒觉，会选修时间较晚的课程，但新的研究显示，选修“早课”的学生往往学习成绩更好。
圣劳伦斯大学心理学家发现，选择较晚课程的学生虽然睡眠时间较长，但酗酒的机率更高。
心理学教授Pamela Thacher参与撰写了此项研究报告。他说：“我们发现，那些起床晚的学生往往饮酒更多，容易诱发人性中不好的一面。”
“这并不是说早起的人就高人一等，夜猫子就低人一等。如果只是睡眠久，只要不喝酒，其实没什麽区别。”
Thacher和她的同事Serge Onyper对253名大学生进行了研究。他们发现，选修较晚课程的学生平均成绩较差，饮酒现象更频繁。
Onyper认为，虽然选修较晚课程的学生睡眠时间更长，但由于喝酒现象更多，这会影响睡眠，从而抵消了睡眠时间长带来的益处。
Thacher说：“我原本主张早上的课程推迟一些，这样学生能睡得久一点。”
“但现在我认为，对一些学生来说，早上八点或八点半开始上课，会是更好的选择。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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