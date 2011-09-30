新加坡交易所和伦敦证交所将联手竞购伦敦金属交易所--消息

* LME金属期货交易量占全球比重约80%

* LME大股东包括高盛(GS.N)及摩根大通(JPM.N)

* LME潜在竞购者超过九组人马--LME执行长

路透香港9月30日电---一名消息人士周五对路透表示,新加坡交易所(SGXL.SI)将携手伦敦证交所(LSE.L)共同收购伦敦金属交易所(LME).後者正在为这笔规模可能达10亿英镑(15.7亿美元)的交易寻找收购方.

消息人士补充说,新加坡交易所和伦敦证交所已选定一家银行担任此次收购的顾问,预计还会有其他收购方加入竞购行列.

在传统的股票及衍生品交易竞争愈发激烈之际,两家业者的联手收购突显出双方都有意切入快速成长的金属交易市场.

新加坡交易所和伦敦交易所才刚面临今年稍早发起收购行动受挫的局面;由于各地传统交易所的业务不断拱手让给新兴电子交易等平台,因而在今年初掀起多家交易所的并购热潮.

LME为全球工业用金属最大交易所,LME上周表示,正在考虑出售,价格料在10亿英镑(15.7亿美元)左右.LME执行长Martin Abbott周四向路透表示,有意收购LME的买家已经增加到两位数.[ID:nCN1995487]

新加坡交易所不愿置评.LME(LSE.L)媒体联系部门尚未回覆询问电话及电邮.该名消息人士不愿具名,因相关讨论仍属机密.

据多名消息人士称,新加坡交易所与伦敦证交所的组合,料将面临其他买家的竞争,包括芝加哥商业交易所(CME.O)、洲际交易所(ICE)(ICE.N)和英国的ICAP IAP.L.

"与伦敦证交所联手,让他们在这个过程获得好的起点,"消息人士称.(完)

--编译 张明钧/蔡美珍;审校 龚芳

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