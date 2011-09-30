新西兰连遭标普与惠誉调降评级

* 两大债信评等机构将新西兰债信评等从"AA+"降至"AA"

* 评等展望稳定

* 新西兰元走贬,公债收益率扬升

记者 Mantik Kusjanto

路透惠灵顿9月30日电---在惠誉调降新西兰债信评等数小时之後,标准普尔也在周五跟进调降该国评等一个级距,原因在于新西兰的海外债务不断增加.

这是新西兰评等13年来首度遭到调降.

两家债信评等机构均将新西兰的主权债信评等从"AA+"降至"AA",与科威特及阿布扎比的评等相同.下调後的评等低于邻国澳洲的"AAA",但高于日本的"AA-".

两家评等机构均评定新西兰债信评等展望"稳定".

这两家信评机构预期新西兰的外部资产状况将进一步恶化,经常帐赤字再度升高,因市场对于债务情况益发敏感.

"新西兰的外部情况将进一步恶化,目前新西兰财政状况已因震灾相关支出压力及支撑经济成长的财政刺激措施而变弱,"标准普尔分析师Kyran Curry称.

他表示,新西兰的强项在于财政及货币政策灵活性、经济耐压韧性、公共政策稳定性及金融业稳固.

但这些强项被外部严重失衡问题削弱,除了失衡问题,新西兰还面临家庭及农业部门债务偏高、依赖大宗商品收入、人口老化的相关财政压力浮现等问题.

标准普尔调降评等之前,惠誉隔夜已率先降评,同样指称是因为新西兰外债偏高.

**降评理由类似**

"标普与惠誉调降新西兰评级的理由类似,"高盛分析师Philip Borkin表示.

"调降的时间有些令人意外,因为新西兰已经在改善失衡方面取得重大进展,不过对评级展望的看法说得没错,"他表示.

惠誉自2009年以来,惠誉一直把该国置于负面观察名单.惠誉预测新西兰"持久的"经常账赤字到2013年可能扩大至占国内生产总值(GDP)的5.5%.截至2011年6月当季,赤字约占新西兰GDP的3.7%.

"新西兰的高额净外债,在类似评级的国家中实属罕见.由于该国经常帐赤字预计会继续扩大,这一问题可能会持续存在,"惠誉亚太主权评级主管Andrew Colquhoun表示.

新西兰元兑美元在该消息披露後自0.7698美元跌至0.7660,後又反弹至0.7679.稍早新西兰元一度跌至0.7651的低点,受惠誉下调其该国评级的影响.

**融资成本**

评级下调料提高新西兰的借贷成本,尽管增幅不会太大,因全球收益率在黯淡前景下走低.

"我们预计新西兰国际借贷成本将微幅增加,可能是5-10个基点,较长期借款成本的升幅还要更高,"德意志银行首席分析师Darren Gibbs表示.

新西兰公债收益率升约10个基点,长债收益率升14.5个基点,令曲线陡化.但这一升势亦是跟随其他地方收益率走高的结果.

收益率已下跌一段时间,因全球经济成长前景不确定,指标10年期债券收益率为4.32%,距本周触及的纪录低位4.23%不远.

融资成本可能增加亦会延迟新西兰升息进程.

"如果融资压力真的加大...那会使得升息延迟,"高盛的Borkin称.(完)

--编译 蔡美珍/张明钧/李春喜/石冠兰; 审校 李爽/艾茂林/白云

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