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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 30日 星期五 14:49 BJT

马竞客场1-1平雷恩

周四赛季欧联杯I组次轮拉开战幕，西甲马德里竞技客场挑战法甲雷恩队。蒙塔诺在第56分钟为主队率先破门，但赛末弗兰将比分扳平，双方1-1握手言和。此前一轮小组赛，马竞2-0击败凯尔特人暂列小组第一，雷恩则在首轮比赛中不敌乌迪内斯。图为蒙塔诺得分后庆祝。路透

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