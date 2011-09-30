版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 9月 30日 星期五 14:48 BJT

德约科维奇因伤退出中网

中国网球公开赛组委会周四称，世界排名第一的德约科维奇因肋骨与後备伤病，决定退出下周中网比赛。小德本月在戴维斯杯中就因伤病退出与阿根廷选手德尔波特罗的比赛。中网组委会周一在官网上称：“身体检查结果显示他的伤病恢复并没有达到预期，世界第一被迫宣布退出中网。”路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐