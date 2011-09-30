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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 30日 星期五 14:48 BJT

哲科为换下场後反应过激道歉

在欧冠联赛曼城0-2负拜仁慕尼黑一战中，哲科被换下场後反应过激。波黑人日前向主帅曼尼奇与球员致歉。周四他在俱乐部官网上表示：“我知道自己反应不好，已向队友与教练沟通，为自己的行为道歉，曼尼奇接受了道歉，一切正常，下场比赛我们一定要积极。”路透

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