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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 30日 星期五 14:48 BJT

俄超新贵安郅解雇主帅

俄超豪门安郅马哈奇卡拉周四解雇执教已久的主帅加德志夫，球队暂时由助理教练戈尔德耶夫与巴西老将罗伯特・卡洛斯执教。卡洛斯今年2月以球员身份加入安郅。上月，安郅一掷千金，据报以2,000万欧元年薪，挖来国米埃托奥，双方签约三年，震惊整个足坛。图为3月1日卡洛斯在赛前热身中。路透

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