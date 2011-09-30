版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 9月 30日 星期五 14:46 BJT

沙尔克3-1胜赛

周四欧联杯次轮多长展开角逐，其中沙尔克04主场3-1胜以色列球队海法马卡比。比赛第8分钟富克斯帮助沙尔克率先打破僵局，第65分钟梅开二度，胡拉多锦上添花，帮助新帅斯蒂文斯首秀赢赛，马卡比球员维雷德赛中曾追回一分，但最终未改输球结局。图为富克斯射门。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐