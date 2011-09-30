澳大利亚央行将在中国设办事处

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透悉尼9月30日电---澳大利亚央行周五称将在中国设立首个办事处，这进一步证明中国对澳大利亚的重要性。
澳洲央行声明称，该办事处将设在澳大利亚驻华使馆内，10月中旬起运行。
该行亚洲经济体研究部门资深经济学家罗伯茨（Ivan Roberts）将担任该办事处负责人。办事处将协助该央行追踪中国经济与金融状况，并帮助与中国政府机构和民间实体建立关系。
中国对澳大利亚的铁矿石和煤炭等大宗商品需求旺盛，已迅速成为澳洲最大出口市场。来自中国的旺盛需求，将澳洲出口物价推升至纪录高位，使得澳洲国民收入大增，为其资源项目提供了大量资金。
澳洲央行近年扩大对中国研究范围，定期发布中国经济研究报告。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)