中国与南非达成25亿美元投资协议

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京9月29日电（记者 Michael Martina）---正在华访问的南非副总统莫特兰蒂（Kgalema Motlanthe）周四称，中国与南非已就25亿美元的合作投资项目达成协议。
莫特兰蒂称，该协议由南非发展银行同中国国家开发银行达成，两国还签署了地质和矿产资源合作谅解备忘录。
南非每年对华出口矿产约55亿美元，该国也已逐渐成为中国对外直接投资目的地。莫特兰蒂未对投资协议透露过多细节。
莫特兰蒂在小型新闻发布会上称：“两家发展银行签署了金融合作协议，但具体投资项目有待商榷。”
莫特兰蒂称，双方合作旨在促使两国贸易额实现平衡。
他表示：“为了实现这一目标，除了出口矿产原材料，还应有更多有附加值的产品，以促进双方就业增长。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)