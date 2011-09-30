中国未批复富士重工在当地设合资企业申请--报载

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透东京9月30日电---日本读卖新闻周五报导称,中国政府向富士重工(7270.T)表示,不同意富士重工在当地设立汽车合资企业的申请.
对于当局会驳回富士重工申请在当地生产汽车的臆测已持续数周.无法立即联系到富士重工对此置评.
此前上海证券报报导称,因不符合中国相关产业政策,该计划或将无法获批.因根据中国现行政策,同一家外商可在国内建立两家(含两家)以下生产同类整车产品的合资企业.丰田汽车(7203.T)持有富士重工16.5%的股份,而丰田目前在中国已经和两家公司有建合资企业.(完)
--编译 石冠兰; 审校 蔡美珍
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)