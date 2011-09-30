中国未批复富士重工在当地设合资企业申请--报载

路透东京9月30日电---日本读卖新闻周五报导称,中国政府向富士重工(7270.T)表示,不同意富士重工在当地设立汽车合资企业的申请.

对于当局会驳回富士重工申请在当地生产汽车的臆测已持续数周.无法立即联系到富士重工对此置评.

此前上海证券报报导称,因不符合中国相关产业政策,该计划或将无法获批.因根据中国现行政策,同一家外商可在国内建立两家(含两家)以下生产同类整车产品的合资企业.丰田汽车(7203.T)持有富士重工16.5%的股份,而丰田目前在中国已经和两家公司有建合资企业.(完)

--编译 石冠兰; 审校 蔡美珍

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